O candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Junior Mochi (MDB), se comprometeu a valorizar os trabalhadores da enfermagem do estado durante reunião com representantes do Sindicato dos Trabalhadores na Enfermagem de Mato Grosso do Sul (Siems).

Na reunião, o candidato assinou um ofício onde garante que, se eleito, vai abrir as negociações do governo para a categoria em favor da construção de uma política salarial. “Firmo o meu compromisso pessoal, assinado em ofício, de criar ao longo da minha gestão, a Comissão Bipartite para a construção de uma política salarial a ser implantada nos quatro anos do nosso governo”, afirmou o candidato aos trabalhadores que lutam pelo piso salarial.

A diretora do Siems ressaltou que a categoria luta há anos pela valorização profissional e definição do piso salarial e lembrou que encaminhou, no início do ano, um estudo de viabilidade econômica do piso, ao candidato do MDB. “O estudo que entregamos ao candidato é resultado de seis meses de pesquisas em todos os municípios do estado e apontam a média salarial dos trabalhadores”, explicou Helena.

Hoje, Mato Grosso do Sul conta com cerca de 24 mil trabalhadores na enfermagem. Desses, 12.175 são filiados ao Siems, revela Helena.