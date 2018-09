O candidato a governador de Mato Grosso do Sul pelo MDB, Junior Mochi, deve devolver R$ 310 mil aos cofres públicos e pagar multa de cinco salários equivalentes ao que recebia quando era prefeito de Coxim, depois de decisão do Tribunal Regional Eleitoral da 3ª Região (TRF3).

A decisão foi publicada no acórdão do TRF3 do dia 13 de agosto, e manteve a condenação de Mochi que não tinha licença ambiental para a construção do aterro sanitário de Coxim, orçado em R$ 341 mil, após a conclusão da obra, o ex-prefeito ainda não teria adotado medidas para manter o aterro permitindo que o local ficasse em ruínas, conforme mostra laudos da Vigilância Sanitária, em 2005, do Ministério do Meio Ambiente, em 2006 e da Polícia Federal, em 2008.

O relator do processo, desembargador Antônio Cedenho, considerou que houve “descuido para com a coisa pública, desleixo e negligência”, que resultaram nas ruínas do aterro. Mochi foi condenado por improbidade administrativa, mas como a condenação foi culposa, o candidato não perde os direitos políticos.