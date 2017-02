O ministro licenciado da Justiça, Alexandre de Moraes, indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo Tribunal Federal, divulgou uma nota na tarde desta sexta-feira (10) na qual disse ter sido "surpreendido" ao descobrir que uma reunião com senadores sobre a indicação dele para a Corte seria em um barco.

A cerca de duas semanas da data prevista para ser sabatinado na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, Alexandre de Moraes passou por uma "sabatina informal" em um jantar no barco do senador Wilder Morais (PP-GO) na última terça (7).

"Compareci e fui surpreendido que a reunião ocorresse em um barco atracado nessa residência."

A sabatina oficial, na CCJ, antecede a votação no plenário do Senado, que decidirá se aprova ou não a indicação. Integram a CCJ 10 dos 13 senadores investigados na Lava Jato.

Alexandre de Moraes se licenciou do Ministério da Justiça após ter sido indicado para a vaga no Supremo aberta após a morte de Teori Zavascki.

A "sabatina informal" ocorreu na noite de terça, um dia depois de Moraes ter sido indicado por Temer. Pelo menos oito senadores participaram do jantar.

Segundo o G1 apurou, no encontro, Moraes respondeu aos questionamentos dos parlamentares sobre temas como a relação profissional, como advogado, com o deputado cassado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e com uma cooperativa de transportes supostamente ligada à organização criminosa PCC (Primeiro Comando da Capital).

Encontros com senadores

Desde que foi indicado pelo presidente Michel Temer para o Supremo, Moraes tem se reunido com uma série de senadores.

Somente nesta semana, por exemplo, Alexandre de Moraes se encontrou com os presidentes do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), e da CCJ, Edison Lobão (MA), além do relator da indicação, Eduardo Braga (PMDB-AM).

Também estão entre os senadores que receberam o ministro licenciado da Justiça o líder do PMDB na Casa, Renan Calheiros (AL), e o presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves (MG).

Íntegra

Leia abaixo a íntegra da nota:

Fui convidado para expor meus pontos de vista em reunião com o BLOCO MODERADOR, composto por 9 senadores dos partidos PR - PTB -PRB- PSC-PTC.

A reunião foi agendada no endereço QL 22 Conj 10 casa 20.

Compareci e fui surpreendido que a reunião ocorresse em um barco atracado nessa residência.

Tivemos uma conversa séria e respeitosa, assim como venho fazendo em todas reuniões com os demais Senadores.