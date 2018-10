No próximo domingo (21) a organização do “Movimento pró-Bolsonaro” irá realizar uma manifestação que contará, segundo os organizadores com milhares de simpatizantes do presidenciável. A concentração acontecerá nos altos da avenida Afonso Pena, em frente a cidade do Natal.

Segundo a médica e uma das organizadoras do evento, Sirlei Ratier, a equipe estará na avenida desde a manhã para iniciar os trabalhos da manifestação.

“A concentração será às 15h, nos autos da avenida Afonso Pena, em frente a Cidade do Natal, mesmo local da carreata que aconteceu. Mas, a partir das 9h, a equipe já vai estar na avenida para adesivar automóveis, vendendo camisetas, soltando fogos, começando a festa. E as 15h será a concentração”, destacou.

Sirlei ressaltou que o tipo da manifestação vai depender do tempo, mas que a intenção é fazer a caminhada. “O tipo do movimento vai depender do clima: se tiver seco vamos fazer uma caminhada. Se tiver chovendo, vamos fazer carreata. Vai depender do clima, mas a intenção é não fazer carreata. Vamos caminhando até em frente ao Ministério Público”, afirmou.

Em relação a carreata anterior, Ratier enfatizou que o movimento fugiu ao controle da organização mas que espera um grande número de pessoas para participar do evento de domingo.

“Difícil falar. Da outra vez tinham confirmados cinco mil automóveis e teve muito mais. Mas, o ‘Q.G.’ é só um catalisador disso, porque esse é um movimento do povo, não é mais da gente. Esse ‘lance’ do Bolsonaro escapou ao controle e o povo pegou pra si isso”, destacou Sirlei.

A médica, além de confirmar a presença do procurador-Geral do Mato Grosso do Sul, Felipe Gimenez, reafirmou que o movimento será em apoio ao candidato à presidência pelo PSL e que nenhum candidato ao governo por Mato Grosso do Sul recebeu convite oficial da organização para participar da mobilização.

“Esse movimento do domingo é para o Bolsonaro. Nós não temos alinhamento com nenhum candidato daqui, principalmente porque o Bolsonaro se manteve neutro. No carro de som, não vai subir nenhum dos lados. E o procurador Felipe Gimenez também vai falar contra o processo eleitoral sem a impressão do voto, uma pauta importante que vamos ter lá”, finalizou.