O promotor de Justiça Marcos Alex de Oliveira Vera abriu procedimento preparatório para investigar a nomeação de servidoras aposentadas sem concurso da Assembleia Legislativa. Segundo as informações do Diário Oficial do MPE (Ministério Público Estadual) a nomeação ofende norma constitucional, já que as mesmas se aposentaram como efetivas.

A investigação ficará a cargo da 29ª Promotoria de Patrimônio Público e Social.