MPE-MS faz devassa em ex-administração de prefeitura

Apesar das eleições terem acabado, não é novidade que muitos ex-prefeitos deixaram um rastro de destruição em muitos municípios, com dívidas estrondosas e até mesmo salários atrasados. A ex-administração de Bonito é alvo de investigações do Ministério Público Estadual de Mato Grosso do Sul (MPE-MS).

Na capital do turismo, investigação vai desde abastecimento de carros particulares até negligência na arrecadação de tributos, já que nesta quarta-feira (8), o MPE-MS divulgou a instauração de três inquéritos civis. Entre os investigados estão o ex-prefeito, Leonel Lemos de Souza Brito, o ex-vice-prefeito Josmail Rodrigues, o vereador Almir Peres Trindade e alguns servidores.

O ex-vice-prefeito Josmail Rodrigues e Douglas Quintana Rocha estão sendo investigados por uso indevido da administração publica. De acordo com o edital o MPE-MS apura o abastecimento veículos particular como forma de promoção eleitoral.