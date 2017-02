MPE-MS manda prefeito demitir esposa de secretário

Caso foi considerado nepotismo e gerou recomendação do Ministério Público do Estado

Depois investigação na Secretária Municipal de Saúde de Porto Murtinho, o Ministério Público Estadual (MPE) em uma recomendação publica nesta terça-feira (7), determina que o prefeito Derlei João Delavatti (PSDB) revogue no prazo de 15 dias a nomeação da esposa do Secretario Municipal de Saúde, Marco Andrei Guimarães.



Dirleine Luckemeyer Guimarães é casada com Marco Andrei Guimarões e foi nomeada Diretora Administrativa do Hospital Municipal Oscar Ramires no início da gestão do prefeito, por meio da Portaria nº. 001/2017, de 2 de janeiro de 2017. O que configura nepotismo.



O prefeito tem 15 dias e encaminhar uma resposta por escrito para a Promotoria de Justiça acatando ou não a recomendação do MPE. Caso o prefeito não acate a recomendação o Ministério Público adotará medidas legais necessárias a para assegurar sua execução.