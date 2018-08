Apesar de não ser a maior, a rejeição a Odilon Oliveira (PDT), já está em patamares normais a outros políticos. Ou seja, já é um contingente significativo, ao contrário de alguns meses atrás, quando esse número era insignificante.

O número negativo de 15% deixa de ser de um dígito e se iguala a de outros candidatos.

Porém, Odilon ainda tem um consolo, seu maior adversário, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), tem um número negativo ainda maior. Mas com um detalhe, enquanto a rejeição de Reinaldo vem caindo lentamente, a do candidato do PDT, tem crescido.

Veja a rejeição na eleição para o governo:

• Reinaldo Azambuja (PSDB): 26%

• Marcelo Bluma (PV): 19%

• João Alfredo (Psol): 15%

• Juiz Odilon (PDT): 15%

• Junior Mochi (MDB): 15%

• Humberto Amaducci (PT): 14%

• Poderia votar em todos: 6%

• Não sabem: 27%

Foram ouvidos 812 eleitores de todas as regiões do estado entre os dias 21 e 23 de agosto de 2018. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número MS?06269/2018.