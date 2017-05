Vice-presidente nacional do PDT está em Campo Grande para reunião com o magistrado

O ex-governador do Ceará e vice-presidente nacional do PDT, Ciro Gomes, está em Campo Grande nesta quinta-feira para uma reunião exclusiva com o juiz federal Odilon de Oliveira.

Segundo Ciro, o encontro irá discutir as questões da fronteira e tráfico no Estado, mas não descarta a possibilidade de ter o magistrado como candidato a governador pela sigla em 2018.

"Evidentemente a importância de um magistrado da qualidade dele aceitasse colocar sua experiência a serviço da causa pública brasileira. Imagina a importância de um homem desse como governador, dando exemplos de como combater a violência, ou se resolve ajudar a modernizar a legislação brasileira sobre segurança pública. Seria muito bom para ser verdade!", disse.