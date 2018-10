Uma nota publicada na coluna de Lauro Jardim, do Jornal O Globo, fala sobre uma possível delação premiada, da ex-primeira dama de MS Beth Puccinelli, o que provocou a ira do ministro Carlos Marum.

A publicação diz que a mulher do ex-governador de Mato Grosso do Sul ameaça negociar uma delação premiada, caso seu marido não seja solto até o dia 31 de dezembro deste ano.

O colunista escreveu que Beth “tem mandado recados a políticos de Brasília”, ele ainda disse que sempre que a mulher de André Puccinelli tem essas conversas, a orelha de Carlos Marum arde”. O ministro da Secretaria de Governo, Carlos Marum respondeu as “palavras da mulher" de Puccinelli, e disse “quem faz delações são bandidos e não pessoas honradas como a dona Beth Puccinelli".

Marum diz que não tem nenhum tipo de preocupação com o que realmente for verdade, o ministro se preocupa com fofocas, “me preocupam fofocas, obtidas através de chantagem, mas não temo delações reais, acompanhadas de provas, vindas de onde vierem”.