Na sessão da Câmara desta terça-feira (23), os vereadores irão votar cinco projetos de lei, entre eles o projeto intitulado “Programa Mutirão Odontológico”, iniciativa do vereador Valdir Gomes, do PP.

Em entrevista ao JD1 Notícias, o parlamentar informou que o projeto prevê a realização de mutirões em bairros da capital, promovendo atividades junto a população, com dentistas e demais profissionais para a promoção da saúde bucal e principalmente prevenção. Ele afirmou que em bairros onde existe Unidade de Pronto Atendimento (UPA), os consultórios poderiam ser utilizados para tal fim, ao menos uma vez por mês.

Valdir afirmou que em pesquisa realizada com informações sobre o atendimento, no Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), foi constatado que as pessoas chegam ao consultório odontológico em estágio avançado de doenças, tendo que realizar procedimentos como canal ou até implantes para recuperar a saúde bucal. Outro problema apontado é a falta da escovação diária o que pode acarretar em danos aos dentes.

O Programa Mutirão Odontológico, tem por objetivo melhorar a saúde bucal dos moradores da cidade; realizar palestras e orientações, atividades relacionadas à prevenção; avaliações, exames e encaminhamento para tratamento adequado aos munícipes que apresentem problemas odontológicos, além de ensinar técnicas de escovação dentária à população.

O parlamentar disse que o projeto não oferece grandes despesas aos cofres municipais e poderá ser realizado pelo menos uma vez por mês, caso seja aprovado e sancionado.

