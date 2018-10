O apoio do candidato Presidência da República pelo Partido Social Liberal (PSL), Jair Bolsonaro, ultrapassou os limites de “siglas”, em Mato Grosso do Sul.

No início do projeto do presidenciável, a figura do candidato no estado era associada ao Coronel David e no decorrer da campanha, restritamente aos candidatos do mesmo partido, o que gerou até pedido de impugnação por candidato de outro partido manifestar apoio ao Bolsonaro.

Na reta final da disputa, o cenário mudou e, hoje, Bolsonaro recebe e manifesta apoio a candidatos de outros partidos, como a deputada Tereza Cristina (DEM) e o senador Waldemir Moka (MDB), que disputam a reeleição.

A deputada Tereza Cristina esclareceu que o vídeo onde Bolsonaro aparece pedindo votos para ela foi gravado a pedido dele. “Entreguei a ele o documento que formalizou o apoio da Frente Parlamentar da Agropecuária e ele pediu para gravar o vídeo onde afirmou que gostaria que eu continuasse no congresso pelo meu trabalho prestado”, disse. No mesmo dia, o presidenciável gravou vídeo em apoio a reeleição do senador Moka.

Para o Coronel David, Bolsonaro precisa começar a se preocupar em ter bases fortes no congresso para que possa “fazer as mudanças que o Brasil precisa”. Nesta semana, o presidente regional do PSL, Rodolfo Nogueira, disse ao JD1 que Bolsonaro sempre recebeu apoios, mas nunca aceitou “conchavos”. “Com Bolsonaro nunca houve negociatas políticas”, disparou ao avaliar que a aproximação do presidenciável aos demais candidatos demonstram que “o candidato tem governabilidade”.