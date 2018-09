A defesa de Reinaldo aguarda acesso ao processo para saber o que foi apreendido durante o cumprimento do mandado de buscas

O advogado Gustavo Passarelli esteve na residência do governador Reinaldo Azambuja na manhã desta quarta-feira (12) enquanto agentes da Polícia Federal cumpriam um mandado de busca e apreensão no local.

Segundo Passarelli a PF ainda não teria liberado o acesso aos autos do processo e por isso ele não tinha conhecimento do que estava sendo colhido pelos agentes. “Na verdade a gente não tem todas as informações ainda, vou ter que ter acesso ao processo para ter saber o que está acontecendo” explicou.

De acordo com a assessoria do governo, Reinaldo estaria em trânsito, retornado de uma agenda em Naviraí. “O mandato era de busca e apreensão. Nós estamos aguardando o desenrolar da operação para ter mais informações”, ressaltou o subsecretário.

Informações extra-oficiais apontam que já foram cumpridos 11 mandados de prisão e estariam detidos o deputado Zé Teixeira, o conselheiro do TCE Márcio Monteiro, Ivanildo Miranda, Zelito Ribeiro, José Ricardo Guimaro vulgo Polaco, o ex-deputado Osvane Ramos, Meltro Rodrigues, Rubens Matsuda, o dono da fazenda Santa Mônica, João Roberto Baird e Nelson Cintra.

Endereço errado

Rodrigo Azambuja, filho do governado, que supostomante teria sido detido na manhã dessa quarta-feira, na realidade, não está preso. O mandado de buscas em seu escritório não teria sido cumprido, pois a PF teria o endereço antigo do local. E, de acordo com a defesa, o governador Reinaldo Azambuja e seu filho Rodrigo, irão se apresentar hoje a tarde, por volta das 14h na sede da PF.