“Não há caminho fora da democracia e da política”, diz Simone

A senadora Simone Tebet (PMDB-MS) participou de um evento sobre Marcos Jurídicos, promovido pelo Instituto Legislativo Brasileiro (ILB/Interlegis – Senado Federal). A oficina aconteceu na sede da OAB em Campo Grande, entre os dias 25 e 28 de abril. As palestras foram oferecidas pelo Senado Federal para auxiliar as Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas com uma parceria que confere acesso à tecnologia e conhecimento jurídico e orientações sobre o processo legislativo.

Simone falou para uma plateia de vereadores e servidores das Câmaras de 20 Municípios de Mato Grosso do Sul e de três Municípios do Paraná. Ela elogiou a iniciativa do Senado que possibilita a integração entre os Legislativos Federal, Estadual e Municipal. “Esses encontros são importantes para passar conhecimento e dar acesso à tecnologia que está sempre se atualizando. Afinal, para fazer um bom trabalho, o Legislativo precisa de informação”, disse.

Lava Jato

A senadora comentou o momento político difícil pelo qual o Brasil tem passado. “A operação Lava Jato é necessária. O Brasil precisa ser passado a limpo. Não é fácil. Estamos vivendo um momento onde não se separa o joio do trigo. Temos de combater a crise com ação e reação. Não podemos nos acovardar, temos de ir à comunidade e dizer que da mesma forma que há bons e maus profissionais fora da política, há bons e maus políticos”, disse.

Democracia

Simone Tebet ainda falou da importância da democracia e da política para o País. Ela lamentou o desejo de algumas pessoas que defendem o retorno da ditadura. “Não há caminho fora da democracia e da política. Quem faz política no Brasil é aquele que foi eleito nas urnas para isso. E é por isso que nós vamos às urnas e somos avaliados a cada quatro anos”, defendeu.

Neste ciclo de palestras promovido pelo Senado em Campo Grande foram abordados temas como a importância do Regimento Interno e da Lei Orgânica Municipal; a organização do Município, dos Poderes, da Administração Pública; Políticas Públicas Municipais; e o Processo Legislativo das Câmaras Municipais.