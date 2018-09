O candidato a deputado estadual, Coronel David, afirmou nesta terça-feira (11), que o crescimento de apenas 2%, do candidato a Presidência da República, Jair Bolsonaro, na pesquisa do Datafolha, divulgada ontem (10), não representa a realidade vista nas ruas, após o atentado contra o candidato do PSL.

Bolsonaro, que apareceu com 22% das intenções de votos na pesquisa do mesmo instituto, divulgada no 22 de agosto, antes do atentado, apareceu com 24%, mostrando um crescimento não muito acentuado, como o esperado.

Em entrevista ao JD1 Notícias, David, que é do mesmo partido de Bolsonaro e leva as propostas do presidenciável durante suas agenda em Mato Grosso do Sul, afirmou que depois do ataque, muitos que estavam indecisos já decidiram seu voto em favor de Bolsonaro. “Sabemos que muitas pessoas que não declaram seu voto, no dia 7 de outubro vão decidir pelo nosso candidato”, disparou David.

O Coronel David ainda avaliou que os “indecisos” ficarão calados até o dia da votação, segundo ele, por medo da “vigilância ideológica” feita por partidos de esquerda de condenar e fazer algo de ruim contra quem manifesta apoio ao Bolsonaro. “Temos vários exemplos de pessoas que apoiam Bolsonaro e são agredidas por esquerdistas”, disse David ao condenar tal atitude.