O candidato ao senado por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PTB), abre, nesta quinta-feira (20), a série de entrevistas com candidatos ao Senado Federal, no JD1 Notícias.

Os programas serão transmitidos ao vivo pela página do JD1, no Facebook e Instagram.

Anísio Guató (PSOL), Betini (PMB), Beto Figueiró (Podemos), Delcídio do Amaral (PTC), Marcelo Miglioli (PSDB), Mário Fonseca (PC do B), Moka (MDB), Nelsinho Trad (PTB), Promotor Sergio Harfouche (PSC), Soraya Thronicke (PSL), Thiago Freitas (PPL), Zeca do PT (PT), terão a oportunidade de apresentar aos leitores suas propostas para Mato Grosso do Sul.

A primeira entrevista vai ao ar amanhã às 10h.