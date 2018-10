O ex-prefeito ficou com a primeira vaga, a advogada com a segunda

Com 99% das urnas apuradas, o ex-prefeito de Campo Grande, Nelsinho Trad (PTB), garante a primeira vaga ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul com 18,38%. A segunda vaga fica com a candidata do PSL, Soraya Thronicke, que pontuou 16,22%.

Waldemir Moka (MDB) não conseguiu a reeleição, o senador alcançou o terceiro lugar com 15,50%. Em seguida vem Marcelo Miglioli (PSDB) com 15,08%.

Sérgio Harfouche (PSC) conseguiu 12,68%, Zeca do (PT 12,67%, Delcídio do Amaral (PTC) 4,77. Gilmar da Cruz (PRB) tem 1,53%, Mário Fonseca (PC do B) 1,31%, Anísio Guato (PSOL) 1,23, Betini (PMB) 0,62%, Beto Figueiró (Podemos) e Thiago Freitas 0%.

