Nelsinho e Zeca levariam senado mostra Ipems

Uma pesquisa assinada pelo instituto Ipems, e publicada no jornal Correio do Estado de hoje, confirma o bom desempenho do ex-prefeito Nelsinho Trad, em sua luta para ser senador. Mesmo enfrentando problemas jurídicos ele lidera em todos os cenários.

O levantamento mostra ainda o deputado Zeca do PT, um pouco a frente de Odilon de Oliveira, e levando a segunda vaga.

A disputa entre eles está dentro da margem de empate técnico. Um pouco abaixo de Odilon, e do patamar de vinte por cento, aparece o senador e candidato a reeleição Waldemir Moka.

Mais atrás, e longe da briga, aparecem o médico Ricardo Ayache e o senador Pedro Chaves.

Pesquisa realizada em 50 municípios de MS, entre os dias 18 e 25 de outubro de 2017, com 1.329 entrevistas e margem de erro de 2,69.