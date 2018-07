Nelsinho mostra consistência em disputa pelo senado

O ex prefeito Nelsinho Trad, mostra consistência em sua pretensão de ser senador pelo estado de MS. Exatamente um ano depois das primeiras pesquisas feitas, o resultado permanece o mesmo, sempre entre 35% e 40% das intenções de voto.

Zeca do PT, também tem desempenho semelhante, aparecendo em segundo lugar, mas com um diferencial, com pouco mais de 20%, ele esta ao alcance de uma possível reação de qualquer dos outros postulantes.

A exemplo da pesquisa anterior, o Jornal de Domingo, soma ambos os votos, o primeiro e o segundo a qual o eleitor tem direito, respeitando uma questão simples, a justiça eleitoral também faz assim, e depois diploma o primeiro e o segundo colocado. Apesar de serem dois sufrágios , ambos se acrescentam na totalização, sem qualquer distinção.

Segundo a pesquisa Ranking, adicionando-se os dois votos, teríamos: Nelsinho Trad com 36%, Zeca do PT com 23,33%, Waldemir Moka com 12%, Pedro Chaves com 7,32%, Sérgio Harfouche 6,58%, Dorival Betin com 6,16%, Chico Maia com 5,75% e Marcelo Miglioli com 3,92%. Outros candidatos não atingiram a casa de 1%.

Veja os números: