“É no Senado que o debate democrático se impõe e eu quero defender essas propostas”, argumentou Trad

O candidato ao Senado Federal por Mato Grosso do Sul, Nelsinho Trad (PTB), concedeu entrevista na tarde desta quinta-feira a FM Cidade 97 (13), onde defendeu o fim dos privilégios para ajudar a diminuir o tamanho da máquina pública federal e a redirecionar investimentos da União para o benefício da população dos municípios.

O candidato ainda falou de renovação. “Eu quero liderar esse movimento contra a velha política. Se eu terei apartamento funcional, não preciso receber auxílio-moradia, por exemplo. Eu defenderei essa bandeira no Senado. Aliás, é para isso que quero estar na Casa que representa o equilíbrio legislativo da Federação. Enquanto o estado de São Paulo tem mais de 80 deputados federais e Mato Grosso do Sul tem oito, no Senado, cada estado tem 3 senadores, igualmente. É lá que o debate democrático se impõe e eu quero defender essas propostas”, argumentou.

Sobre a investigação que envolve o governador Reinaldo Azambuja, Nelsinho afirmou que no processo de mudança do país, é normal que homens públicos tenham suas ações administrativas investigadas por órgãos de controle que estão cada dia mais aperfeiçoados. “O que não se pode fazer é condenar alguém previamente por ser alvo de uma investigação. Há que se respeitar a Constituição Federal, que garante o direito ao contraditório e o amplo direito de defesa. Ainda mais quando se trata de ações do Executivo”, afirmou Nelsinho, que já foi prefeito da capital por dois mandatos.

Nelsinho disse ainda que o governador Reinaldo Azambuja, pegou o estado de Mato Grosso do Sul no último lugar no ranking nacional de transparência (referindo-se a avaliação elaborada pelo Ministério Público Federal) e “elevou o estado à condição de campeão nacional neste quesito”. O candidato finalizou a entrevista reforçando seu apoio a Azambuja.