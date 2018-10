Em entrevista a Rádio Hora FM 92,3 nesta segunda-feira (22), o presidente do diretorio do PDT em Mato Grosso do Sul, Dagoberto Nogueira, reeleito deputado federal, fala sobre a atual situação e dos candidatos ao segundo turno à Presidência.

Dagoberto ressalta que este cenário do segundo turno se deu porque ninguém vota naquele que acredita ser o melhor, e sim apenas para não dar o voto para aquele que é o menos pior. "Esse voto é o voto do ódio, e esta situação do nosso país, é terrível. E quem vai pagar essa conta é os brasileiros", afirma Dagoberto. Citou essa situação como justificativa do candidato Ciro Gomes (PDT) não ter ido para os segundo turno.

Sobre os candidatos que estão no páreo do segundo turno, Dagoberto espera que seja quem for eleito reúna uma boa equipe, já que estará no Congresso Nacional, reeleito para deputado federal. "É necessário uma boa equipe para que o Brasil venha a crescer", comentou.

Ainda ressaltou sobre os candidatos, "Bolsonaro, com quem eu convivo, não tem nenhum preparo, mas tomara que ele monte uma equipe boa. Ele não tem preparo nem para ser prefeito de Jaraguari, ainda mais para ser presidente do Brasil", afirmou Dagoberto. Já o "Haddad perdeu em todas as urnas em São Paulo, porque foi um péssimo prefeito, então você não sabe o que é pior", finalizou Dagoberto.