Para o mandato 2019-2022, entre os candidatos eleitos para deputados estaduais não teve nenhuma mulher, e a bancada da Assembleia Legislativa do Estado será formada 100% por homens. Mara Caseiro (PSDB) foi a mais votada, com 23.813 votos, mas ficou de fora por conta do sistema proporcional, já que a eleição para deputados não funciona pela maioria de votos.

O Capitão Contar (PSL), foi o candidato mais votado, com 78.390 votos, e ocupará pela primeira vez uma cadeira na Assembleia Legislativa. Já o segundo mais votado, o Coronel David, também do PSL, com 45.903 votos, irá para seu segundo mandato como deputado estadual.

Confira os candidatos eleitos para deputado estadual por Mato Grosso do Sul:

Capitão Contar (PSL) - 78.390 votos (6,11%)

Coronel David (PSL) – 45.903 votos (3,58%)

Jamilson Name (PDT) – 33.870 votos (2,64%)

Renato Câmara (MDB) – 32.291 votos (2,59%)

Onevan de Matos (PSDB) – 30.461 votos (2,40%)

Zé Teixeira (DEM) – 30.813 votos (2,40%)

Lídio Lopes (PEN) – 27.877 votos (2,17%)

Paulo Corrêa - 27.664 votos (2,16%)

Felipe Orro – 27.661 votos (2,16%)

Barbosinha (DEM) – 27.492 votos (2,14%)

Marçal Filho (PSDB) – 25.437 votos (1,98%)

Professor Rinaldo (PSDB) – 24.593 votos (1,92%)

Marcio Fernandes (MDB) – 23.296 votos (1,82%)

Eduardo Rocha (MDB) – 22.347 votos (1,74%)

Cabo Almi (PT) – 21.121 votos (1,65%)

Pedro Kemp (PT) – 20.969 votos (1,63%)

Londres Machado (PSD) – 20.782 votos (1,62%)

Neno Razuk (PTB) – 19.472 votos (1,52%)

Herculano Borges (SD) – 17.731 votos (1,38%)

Gerson Claro (PP) – 16.374 votos (1,28%)

Antonio Vaz (PRB) – 16.224 votos (1,26%)

Evander Vendramini (PP) – 12.627 votos (0,98%)

Lucas de Lima (SD) – 12.391 votos (0,97%)

João Henrique (PR) – 11.010 votos (0,86%)