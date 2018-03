No BNDES, Marquinhos busca R$ 294 milhões para recapeamento

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), está no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (8) para negociar o empréstimo de R$ 294 milhões com o BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento). O executivo, na companhia dos secretários Pedro Pedrossian e Rudi Fiorese, apresentou ao superintendente do banco, Gabriel Visconti, o pedido do recurso que será destinado ao recapeamento de ruas da Capital.

“Foi uma reunião muito positiva. Mais um passo importante na nossa caminhada para recapear as ruas da nossa cidade. Saímos otimistas, confiantes de que o projeto será aprovado. Estamos em busca de uma solução definitiva para o problema das ruas da nossa cidade”, disse Marquinhos.

Pedrossian explicou que a reunião para exposição do projeto é mais um passo técnico para conquistar o recurso. Na próxima semana, a equipe da prefeitura deve retornar ao Rio de Janeiro para uma nova reunião, desta vez com a diretoria de crédito. “Nesta nova reunião saberemos nossa margem de endividamento para este projeto específico”, contou.

Os R$ 294 milhões serão investidos no recapeamento de 491 ruas da Capital. O projeto inclui acessibilidade, solução de problemas pontuais de drenagem e sinalização horizontal e vertical.

“Destes 491 quilômetros, 316 são de linhas de ônibus e o restante serão escolhidos conforme a necessidade das vias, com preferência para as ruas que recebem o maior número de veículos e que fazem a ligação entre os bairros”, detalhou Rudi Fiorese.

A reunião desta quinta-feira é a segunda realizada pela Prefeitura para conquistar o recurso para recapeamento. A primeira aconteceu na semana passada, quando o prefeito, secretários e representantes da bancada federal apresentaram o projeto ao presidente do BNDES, Paulo Rabello. Ele autorizou a tramitação do projeto para conquista do recurso.