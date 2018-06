No norte, lideranças endossam pré-candidatura de Marcelo Miglioli

O lançamento da pré-candidatura ao Senado do engenheiro Marcelo Miglioli, que aconteceu neste dia 22 de junho em Rio Verde, reuniu grande numero de pessoas, pois “realmente o nome vem empolgando a região, porque fala de trabalho, tem resultados comprovados e representa a certeza de um amanhã ainda melhor e mais produtivo para todos os municípios da região”, avaliou o prefeito de Figueirão, Rogério Rosalin, ao abrir o evento.

Confirmando a receptividade do nome de Marcelo, o prefeito de Rio Verde, Mário Kruger, anunciou que Marcelo Miglioli é o número um para o Senado “porque em 30 anos, nunca nosso município recebeu tanta atenção como acontece agora na gestão de Reinaldo Azambuja, que teve Marcelo como secretário de Infraestrutura”.

Não é apenas dentre os prefeitos que Miglioli consolida sua pré-candidatura: “Tem nosso apoio incondicional”, garantiu o deputado Rinaldo Modesto, líder do Governo na Assembleia Legislativa. “Dele eu posso falar porque conheço: tem caráter e tem capacidade”, declarou a vice-governadora Rose Modesto.

O salão social da Loja Maçônica ficou pequeno para receber quase mil lideranças políticas, classistas e comunitárias que foram presenciar a solenidade, destacando-se a vice-governadora Rose Modesto, os deputados estaduais Enelvo Felini, Rinaldo Modesto, Paulo Correa e Mara Caseiro, e os prefeitos de Rio Negro, Buda do Lair; de Camapuã. Delano Huber; de Figueirão, Rogério Rosalim; de São Gabriel do Oeste, Jeferson Tomazini, de Pedro Gomes, Willian do Banco e de Rio Verde, Mário Kruger.

Dezenas de vereadores, vários vice-prefeitos, empresários, líderes classistas, profissionais liberais e moradores de Rio Verde e da região prestigiaram o lançamento da pré-candidatura para a região norte. Em manifestações apresentadas em um telão, os prefeitos de Coxim, Aluízio São José; de Corguinho, Marcela Lopes; de Sonora, Enelto da Farmácia; de Alcinópolis, Dalmy da Silva destacaram a seriedade e a capacidade de Marcelo Miglioli na coordenação e execução das obras na região e no seu preparo para trazer mais recursos federais para Mato Grosso do Sul.

Marcelo visitou cada um dos municípios da região, conversando com prefeitos, vereadores e lideranças, terminando a peregrinação por Jaraguari, Bandeirantes e São Gabriel do Oeste. O lançamento da pré-candidatura em Rio Verde é o terceiro que acontece: os outros dois foram em Jardim (região sudoeste) e Amambai (cone sul e fronteira).