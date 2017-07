Nomeação de Sérgio Sá Leitão para Cultura é publicada no Diário Oficial

A nomeação de Sérgio Sá Leitão para o comando do Ministério da Cultura está publicada na edição desta terça-feira (25) do Diário Oficial da União. A cerimônia de posse do novo ministro ocorre às 11h, no Palácio do Planalto.

Além da passagem pela direção da Agência Nacional de Cinema, para onde teve a indicação aprovada em abril pelo Senado, Leitão ocupou a chefia de gabinete do Ministério da Cultura durante a gestão do ex-ministro Gilberto Gil e foi secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro.

Sérgio Sá Leitão assume o comando do Ministério da Cultura no lugar do ministro interino João Batista de Andrade, que estava no cargo desde maio, após o deputado Roberto Freire (PPS-PE) ter deixado a pasta.