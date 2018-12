O governador Reinaldo Azambuja pretende anunciar este mês a equipe que irá compor o novo governo. E apesar de inexistirem dados oficiais, já existem definições e possibilidades avantajadas quanto aos nomes que comporão, inicialmente, o seu secretariado.

A bola da vez é Eduardo Riedel, ele segue secretário e fala como tal, seu lugar segue sendo a Secretaria de Governo, mas há quem diga que ele possa acabar na Fazenda. Nesta pasta, o favorito é o advogado Felipe Matos, que coordenou a campanha vitoriosa da reeleição, mas ele poderia ir para a Secretaria de Governo, se Riedel fosse para a Fazenda. Essa hipótese, no entanto, é mais remota. Riedel prefere ficar onde está.

Para a Secretaria de Produção, Jaime Verruck tem grandes chances de permanecer à frente da pasta e existe quem fale que isso é certo. Outro que está em vias de ser confirmado é “Carlinhos” Videira, que seguiria na Segurança Pública. Das que podem ser trocadas a mais firme ainda é a titular da Educação, Maria Cecilia, mas sua estabilidade não é uma unanimidade no governo. Já Carlos Alberto Assis continuará secretário, mas ele quer uma pasta mais politica e pode acabar ficando onde está.



O vice-governador eleito, Murilo Zauith também deverá ser secretário de Obras, segundo apontam as especulações. O DEM também sonha em ter o Detran, desalojando Roberto Hashioka que, pela terceira vez seguida perdeu as eleições, e sua esposa, Dione Hashioka, também não se elegeu.

Já na saúde, o deputado Geraldo Resende não deve seguir em Brasília. Em conversa na semana passada com o quase ministro Luiz Henrique Mandetta e o governador ficou aberta a possibilidade da ida de Geraldo para o lugar de Carlos Coimbra.