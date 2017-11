Números diferentes e cenários semelhantes

Duas pesquisas, uma realizada pelo instituto Ranking entre 9 e 10 de outubro, e outra iniciada pelo Ipems dia 18 de outubro e fechado no dia 25 passado, tem números diferentes, mas cenários bastante semelhantes.

A diferença entre elas, a do Ranking entrevistou 3.000 pessoas em dezessete municípios, e a do Ipems 1.329, mas num numero bem maior de cidades, foram cinquenta.

Os candidatos com números menores, não são os mesmos , mas os três principais nomes são os mesmo, e eles refletem a semelhança de quadro, apesar dos percentuais diferentes.

No Ranking André teria 21.66% e no Ipems 26.91. Já Odilon aparece com 20.16% no Ranking e 25.29% no Ipems, o governador Reinaldo Azambuja teria segundo o Ranking 15.63% e 16.92% no Ipems.

Os três aparecem com percentuais mais altos no Ipems, que consequentemente apresenta um Não Sabe/Não Responderam mais baixo , ou seja 21.41 %, ao contrario do Ranking que captou indecisos na ordem de 29.2%.

As diferenças entre os dois levantamentos param por ai, ambos tem a mesma sequencia, André em primeiro, Odilon em segundo e Azambuja em terceiro.

No Ranking, André e Odilon estão em empate técnico, e este empatado com Reinaldo tecnicamente.





No Ipems porém, essa diferença mínima, surge apenas entre Puccinelli e Oliveira.