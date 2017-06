A OAB já tem uma resposta pronta, que será dada pela comissão que avalia as denúncias contra o governador Reinaldo Azambuja , e que vieram a público após a delação do empresário Wesley Batista, do JBS.

Na verdade, será uma "meia resposta". O pequeno colegiado a qual foi dada a missão de analisar os fatos relatara que os fatos são sérios, que merecem ser investigados, mas se esquivara de fazer um pedido de impeachment do governador à Assembleia Legislativa.

O manto da falta de informações mais precisas, como a existência ou não de um pedido de afastamento na inicial que esta em segredo de justiça no Superior Tribunal de Justiça (STJ), também deve ser lembrado.

Na prática, a comissão da OAB adotou uma certa prudência contra posições mais afeitas para não solicitar uma medida extrema,sem que ela exista nos autos, a pedido da Procuradoria Geral da Republica.

A conclusão da comissão pedira, então, mais prazo para que a situação evolua um pouco mais, e algumas especulações sejam definitivamente elucidadas