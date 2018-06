Odilon 28%, André 23%, Reinaldo 22%; Instituto Ranking mostra eleição indefinida em MS

O Instituto Ranking divulgou nesta quinta-feira (7), uma pesquisa para a eleição do governo do estado. Os números foram pinçados em 30 municípios e ouvidos 1200 eleitores entre 30 de maio a 5 de junho.

O levantamento mostra o candidato do PDT Odilon de Oliveira um pouco à frente de Andre Puccinelli e de Reinaldo Azambuja, mas com nenhum dos três rompendo o patamar dos 30%. Levando-se em conta a margem de erro de 2.8% para mais ou para menos, Mato Grosso do Sul tem praticamente um triplo empate técnico.

Odilon (PDT) conta com 28,08% das intenções de voto, Puccinelli (MDB) segue com 23,41% e Azambuja (PSDB) com 22,33%.

A pesquisa foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral com número de registro MS-04644/2018 e BR-02574/2018 e foi realizada por amostragem, com aplicação de questionário, estruturada em entrevistas presenciais nas casas dos possíveis eleitores e por abordagem pessoal em lugares com maior circulação de pessoas.