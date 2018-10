Na manhã deste domingo, por volta das 9h, o candidato ao senado, Juiz Odilon, exerceu o seu direito de cidadão votando na escola Padrão, que fica no bairro Itanhangá Park, em Campo Grande.

“Vivemos um momento de muita emoção e histórico também porque pode ser um divisor de águas no Brasil inteiro" ressalta do candidato. O juiz acabou pedindo que os eleitores não deixem de votar, e que tenham liberdade em escolher seu candidato.

"Foi um ano de transformação" mas em seis meses na política já estava completamente adaptado, logicamente que é um ambiente totalmente diferente, mas estou adaptado e pronto a exercer qualquer cargo público.

O candidato falou do reconhecimento da população e do seu programa de governo, que é muito objetivo, muito claro. E diz que os eleitores devem se basear no passado de cada candidato e também no programa de governo de cada candidato.

O juiz Odilon falou que realizou seu trabalho com os pés no chão, dentro das limitações financeiras do partido, acabou percorrendo praticamente o estado todo e que valeu a pena.

O candidato do PDT falou que vai acompanhar a apuração dos votos em casa com a família. “Como é a primeira vez vai ser emocionante”, comentou.