João Leite Schimidt, ex-conselheiro do TCE (Tribunal de Contas Estadual), o grande articulador político da campanha do candidato ao Governo do Estado, Odilon de Oliveira, foi demitido da coordenação de campanha (PDT), que colocou em seu lugar, o seu próprio filho, o vereador Odilon de Oliveira Júnior (PDT).

Odilon anunciou a decisão na nesta quarta-feira (10), na sede do MDB e disse que precisava de alguém 24 horas disponível, e que João Leite Schimidt teria suas limitações pela idade. O coordenação de campanha do primeiro turno, levou Odilon ao segundo turno, com 31,62%, que corresponde a 408.969 votos.

No segundo turno foi o apoio presidencial, em que alguns líderes do partido defendia que o grupo ficasse “neutro” para ter votos dos eleitores de Jair Bolsonaro (PSL) e Fernando Haddad (PT), no entanto Odilon preferiu seguir outro caminho e declarou nesta quarta-feira (10), apoio a Bolsonaro.