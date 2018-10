Em coletiva de imprensa na manhã desta segunda-feira (29), o juiz Odilon de Oliveira (PDT), avaliou a campanha política onde concorreu o pleito para governo do estado e deixou no ar uma possível disputa para a prefeitura municipal de Campo Grande nas eleições 2020.

O candidato derrotado se considera vitorioso e disse que no 1° turno a coligação caminhou sozinha, com aderência de apoios e lideranças políticas somente no 2° turno. Para ele, o resultado de 616.422 votos é de grande expressividade para um estreante na política.

Questionado sobre os próximos passos após esse período, ele novamente agradeceu aos eleitores e explicou que neste momento continuará sendo um representante de toda a população do estado.

Nesta transição entre o meio judiciário e político, a avaliação de Odilon, é de houve um grande aprendizado, pois, o papel de juiz era completamente diferente, e que as decisões eram feitas isoladas diferentemente da política onde existe o dever do diálogo e avaliações em grupo. “Eu aprendi a dialogar e aprendi também que a política é um mundo onde existem muitas traições, e tem uma parte bastante suja, isso de qualquer maneira me trouxe uma experiência muito grande e me preparou mais para a vida” completou o juiz.

Sobre as fake news, ele afirmou ter enfrentado diversas situações com a disseminação de notícias falsas e pontuou que tudo que relatou sobre o atual governador foi baseado em dados oficiais, com documentos da polícia federal, Procuradoria Geral da República (PGR) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Bolsonaro e racha do PDT

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) teve diversos momentos importantes nas eleições 2018 e que podem ter influenciado na campanha de Odilon no MS. A exemplo disso, pode-se citar a questão da majoritária do partido não ter apoiado o presidente eleito Jair Bolsonaro (PSL) e até ter entrado com pedido de investigação acerca de denúncias feitas em relação a compra de pacotes de envio de fake news por empresas.

Odilon que apoiou Bolsonaro, citou que esteve com o presidente eleito e se limitou a dizer que em todos os partidos e grupos existem certos descontentamentos devido aos pensamentos diferentes e consequentemente atitudes diferentes.

Ele apontou que diversos pontos do projeto de governo do presidente eleito, eram parecidos com o projeto apresentado por ele a nível estadual principalmente no que diz respeito a segurança, fronteira, combate ao tráfico de armas e drogas no país. O juiz deve enviar os projetos ao presidente eleito para análise.

Eleições 2020

Ele citou que possibilidades de disputar o pleito para prefeito de Campo Grande não é descartada. “Eu vou ficar atento em relação a administração estadual e municipal. Não descarto nenhuma possibilidade política” concluiu o ex-candidato a governador.