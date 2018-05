O pré-candidato ao Governo do Estado pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), Odilon de Oliveira, recebeu na noite desta quinta-feira (17), o senador e pré-candidato à Presidência, Álvaro Dias, do Podemos, em Dourados.

Dias desembarcou na segunda maior cidade do Estado, no final da tarde, onde participou do Encontro Regional do Podemos. Em seu discurso, o senador afirmou que “Odilon é paradigma de decência e coragem”.

Já Odilon ressaltou em seu discurso que é preciso ressuscitar a esperança no povo. “Precisamos de honestidade e habilidade na administração “ afirmou.

Ao chegar em Dourados, Odilon justificou-se em sua rede social que receberia Álvaro Dias mesmo tendo como pré-candidato, Ciro Gomes. “A exemplo do candidato de meu partido, Dias também apoia a minha candidatura ao Governo de Mato Grosso do Sul”, escreveu.

Durante o encontro que aconteceu na ACED (Associação Comercial e Empresarial de Dourados), foram apresentados os pré-candidatos do Podemos Regional. Também foi assinada a ata da implantação do Podemos Mulher.