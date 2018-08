O coordenador político da campanha majoritária do PDT, João Leite Schimidt, afirmou que os candidatos da sigla ao governo de Mato Grosso do Sul, Juiz Odilon, e a Presidência da República, Ciro Gomes, têm “um projeto para mudar o Brasil”. Conforme ele, os postulantes têm propostas que garantem a cidadania e bem-estar social para as mulheres, a juventude e a população negra do estado.

A afirmação ocorreu durante ato político com os candidatos na última quinta-feira (23), na Associação dos Notários e Registradores de Mato Grosso do Sul (Anoreg). Schimidt ainda disse que o juiz Odilon será o próximo governador e Ciro, o próximo presidente da República.

“A verdadeira aliança do Ciro e do Odilon é com o povo brasileiro”, declarou o coordenador da campanha. Para Schimidt, o PDT tem “coragem cívica” e o “patriotismo necessário para ir para as ruas”.

“Eu quero deixar um recado contundente às mulheres: vivemos uma época muito difícil de desamor à política, de desamor às causas públicas. Mas, eu acredito que as mulheres, só as mulheres podem reencantar o brasileiro para a política”, finalizou Schimidt.