O PDT e o MDB de Mato Grosso do Sul são os primeiros partidos a confirmarem data, local e horário da convenção para oficializar as candidaturas a deputado estadual, federal, senador e ao governo. André Puccinelli (MDB) e Odilon de Oliveira (PDT) vão promover evento no mesmo dia, sábado (21). Enquanto que o governador Reinaldo Azambuja (PSDB), apresentará sua coligação dia 4 de agosto.

A convenção do MDB está marcada para acontecer na Associação Nipo-Brasileira. Na ocasião além de homologar a candidatura do ex-governador André Puccinelli ao governo estadual, também devem ser apresentados os partidos que, até aqui, confirmam apoio ao projeto do partido.

Já a direção estadual do PDT promoverá sua convenção na sede do partido, na rua Arthur Jorge, 2.399, devendo oficializar a candidatura do juiz aposentado Odilon de Oliveira ao Parque dos Poderes. O projeto gerou especulações no fim de semana, quando João Leite Schimidt anunciou sua saída do comando regional pedetista – assumido pelo deputado federal e virtual candidato à reeleição, Dagoberto Nogueira Filho.