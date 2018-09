O candidato a governador de Mato Grosso do Sul, Odilon de Oliveira (PDT), pediu a cassação do registro de candidatura e a inelegibilidade do candidato à reeleição, Reinaldo Azambuja (PSDB) por oito anos.

Com base no artigo 77 da lei 9504/97, que proíbe que candidatos compareçam a inaugurações de obras públicas nos três meses que precedem o pleito, o candidato do PDT denunciou Azambuja por participar de uma inauguração de casas populares no dia 24 de agosto, em plena campanha de reeleição.

Como prova, a coligação do juiz Odilon anexou fotos de uma publicação de um correligionário de Reinaldo no aplicativo Instagran, que postou imagens do candidato participando de inauguração, no último dia 24, de unidades habitacionais do Conjunto Estrela Gassu, em Dourados. Outra prova juntada no processo foi a agenda publicada no site do candidato, em que consta a presença de Reinaldo Azambuja na inauguração.

A coligação “Avançar com Responsabilidade”, encabeçada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), tem cinco dias para explicar à Justiça. O prazo começa a contar a partir da publicação da decisão do desembargador João Maria Lós. A decisão ainda não foi publicada.

A assessoria do candidato tucano informou ao JD1 Notícias que o setor jurídico da campanha de Azambuja ainda não foi notificado e adiantou que, no caso citado pelo adversário, não houve entrega de casas populares em Dourados. “Houve apenas uma visita técnica da obra em andamento pelo governador, o que é permitido pela legislação eleitoral”, escreveu a assessoria.

(*) Matéria atualizada às 14h40 para acréscimo de informações