O juiz Odilon de Oliveira, candidato ao governo do estado pelo PDT, juntamente com os candidatos ao Senado, Pedro Chaves e Humberto Figueiró e seus respectivos suplentes encaminharam documentação ao Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), solicitando o registro de suas candidaturas na tarde desta quinta-feira (9).

O advogado do PDT, Yves Drosghic, encaminhou o arquivo digital seguindo as exigências da legislação eleitoral. “Agora é aguardar a liberação do CNPJ dos candidatos para podermos providenciar as aberturas de contas correntes e viabilizar o material de campanha”, observou.