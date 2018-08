O candidato ao governo de Mato Grosso do Sul pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT), juiz Odilon de Oliveira, anunciou nesta quarta-feira (1°), a troca de seu vice, o empresário Hebert Assunção, pela radialista Keliana Fernandes, de Dourados.

O PDT já havia anunciado Hebert como vice, em convenção realizada no dia 21 de julho. Segundo a assessoria do partido, a mudança ocorreu em razão do novo cenário político configurado no estado.

O juiz Odilon considera que a vinda de Keliana fortalece o projeto, que ganha mais força na região de Dourados. “A aliança nos coloca lado a lado com uma mulher forte e que também busca renovação na política sul-mato-grossense. Temos o mesmo objetivo que é fazer da política um instrumento para transformar a vida das pessoas”, ressaltou.

A nova vice de Odilon iniciou a carreira de jornalista em Brasília há 22 anos, atuando no rádio. Há cerca de 18 anos trabalha em Dourados e região. Ela disputou em 2012 a eleição para prefeitura no município e obteve 33.637 votos, quando Murilo foi reeleito prefeito.

Keliana e Odilon se reuniram nesta tarde e, segundo a assessoria, já acertaram a estratégia de campanha.