Os candidatos ao governo de Mato Grosso do Sul cumprem agenda em sete cidades do interior e em Campo Grande.

Reuniões, entrevistas e caminhadas estão entre os compromissos. Confira:

Reinaldo Azambuja (PSDB)

- Coxim

8h – Entrevista na Rádio Vale 102,9 FM de Coxim/MS.

- Campo Grande

10h – 1º Forum Estadual do Plano Estratégico – PNFEA

Local: Famasul

- Vicentina

19h30 – Vicentina – Reunião política

Local: Clube da Piscina – Rua José Virgulino de Souza, 1589 – Centro – Vicentina/MS.

- Fátima do Sul

20h – Fátima do Sul – Lançamento de campanha do Londres Machado (PSD) para deputado Estadual 55123

Local: Av. Tenente Antônio João, 1605 – Centro – Fátima do Sul/MS.

Junior Mochi (MDB)

- Chapadão do Sul

07h - Bate-Papo Com Deputado Márcio Fernandes

- Paranaíba

10h30 – Será entrevistado juntamente com o candidato ao Senado Moka

Veículo: Rádio Liberdade 101.9 FM - Paranaíba

Rua: Barão Do Rio Branco N° 1500 – Paranaíba 3669-4440

11h – Será entrevistado juntamente com o candidato ao Senado Moka

Veículo: Rádio Difusora 91.9 FM

Rua: Visconde De Taunay N.° 895 – Paranaíba

11h30 – Será entrevistado juntamente com o candidato ao Senado Moka

Veículo: Rádio Cultura 106.6 FM

- Paranaíba

Avenida: Engenheiro Marcelo Miranda Soares N° 1443 – Paranaíba 3668-4554

13h Reunião com Lideranças do Município de Paranaíba

- Aparecida do Taboado

15h - Bate-Papo Com Deputado Eduardo Rocha

17h - Adesivagem do 15

Avenida: Presidente Vargas – Semáforo Principal - Aparecida Do Taboado

Humberto Amaducci (PT)

- Ponta Porã

8h – Caminhada no distrito Nova Itamarati

10h – Debate com a comunidade do distrito Nova Itamarati

- Maracaju

15h – Entrevista

16h – Caminhada na Vila Juquita

19h – Reunião com apoiadores, no Bairro São Rafael

Odilon de Oliveira (PDT)

- Paranaíba

10h – Chegada em Paranaíba

10h às 11h30 – Entrevistas em rádios locais

11h30 – Reunião com lideranças

13h30 – Caminhada no comércio

15h30 – Visita ao Hospital Bezerra de Menezes

17h – Reunião com representantes de segmentos da sociedade civil

19h30 – Reunião com médicos

20h – Reunião na ACIP e Simted

(*) Os compromissos dos candidatos Marcelo Bluma (PV) e João Alfredo (PSOL) não foram divulgados até o fechamento desta agenda.