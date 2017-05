Olarte é condenado a oito anos de prisão em regime fechado

O ex-prefeito Gilmar Olarte foi condenado a oito anos de prisão em regime fechado após julgamento no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul hoje. Ele que foi acusado por corrupção num esquema de troca de cheques que seria de frequentadores da igreja que era pastor.

Os cheques teriam sido trocados para arrecadar dinheiro e assim financiar um suposto esquema de compra de votos para cassar Alcides Bernal.

Olarte foi condenado sem comparecer ao julgamento que foi acompanhado por apoiadores de Bernal, que comemoraram a decisão.

A turma de Sessão Criminal Especial do TJMS acompanhou unanimemente o voto do relator do processo desembargador Luiz Cláudio Bonassini da Silva.