O deputado estadual Onevan de Matos (PSDB) afirmou na manhã desta quarta-feira (5), que manterá seu nome na disputa pela presidência da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Onevan explicou que “não está indo para a oposição” contra seu próprio partido, mas permanece “coerente com sua história político-parlamentar” e com os deputados que declararam apoio ao seu nome para a presidência da Casa de Leis. “O meu compromisso é com Mato Grosso do Sul e com a população que acabou de me conceder o direito e a responsabilidade de exercer o nono mandato como deputado estadual”, publicou nas redes sociais.

Por 3x1, o deputado Paulo Corrêa venceu Onevan na disputa, dentro do partido, de quem vai representar o PSDB, na disputa.