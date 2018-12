"Operação Boas Festas" desencadeada na manhã desta quinta-feira (13), em Dourados, deteve até o momento três pessoas em flagrante por tráfico de drogas e apreendeu também equipamentos de informática para investigação, sob suspeita de pedofilia por parte do proprietário. Dos envolvidos com a comercialização de entorpecentes, dois são menores de idade. Várias porções de drogas acabaram encontradas durante os trabalhos da polícia.

A operação é conjunta envolvendo várias delegacias de Dourados e municípios da região mira traficantes no município, além de crimes de assaltos. As ações, dentro da ‘Boas Festas’, ocorrem em vários bairros da cidade e conta também com o apoio do Canil da Polícia Militar.

Conforme apurado pelo Dourados News até o momento, são dois mandados de prisões, ambos já cumpridos e sete de busca e apreensão expedidos pela Justiça.