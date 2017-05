Para advogado, Dirceu pode voltar logo para prisão

O advogado Roberto Podval, defensor do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu acredita que o petista deve voltar em breve para a prisão. "Talvez ele fique muito pouco tempo em liberdade, Talvez ele volte logo para a prisão", declarou Podval em reportagem do jornal Estadão.

Para o advogado independente do tempo de liberdade do petista, a decisão do STF foi importante para mostrar que a prisão de Dirceu não tem necessidade. "Mais importante do que ele voltar ou não para a prisão era a gente ter essa decisão que mostrou que ele não precisava estar preso", explica.

Podval defende que Dirceu ficou preso por dois anos injustamente. “O triste disso tudo é porque dois anos depois se decidiu que José Dirceu não precisava estar preso. Isso quer dizer: ele ficou dois anos preso sem necessidade.”

Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), por 3 votos a 2, aceitaram o pedido de habeas corpus feito pela defesa e reconheceu que há excesso de prazo na prisão preventiva e decidiram soltar o ex-ministro José Dirceu, preso por determinação do juiz federal Sérgio Moro na Operação Lava Jato. Dirceu está preso desde agosto de 2015 no Complexo Médico-Penal, em Pinhais, região metropolitana de Curitiba.