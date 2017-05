Para Azambuja, reforma trabalhista vai modernizar relação capital e trabalho

O governador Reginaldo Azambuja disse que reforma trabalhista, aprovada pela Câmara dos Deputados, vai contribuir para aumento de emprego. Azambuja acredita que as mudanças vão “moderniza a relação capital e trabalho”.

“Respeito as posições contrárias, mas a reforma não tira nenhum direito do trabalhador, pelo contrário, é um avanço, moderniza a legislação e garante emprego aos trabalhadores”, afirmou. O governador comentou a reforma trabalhista nesta terça-feira de manhã, em entrevista à imprensa durante a cerimônia de lançamento da campanha de vacinação contra a febre aftosa.

O governador disse que não identificou no novo texto da legislação trabalhista nenhum artigo que prejudica a classe trabalhadora. “As mudanças modernizam a legislação e garante os direitos dos trabalhadores, vai gerar mais emprego, então, não vejo nada que prejudica”, ressaltou Reinaldo Azambuja.

De acordo com o texto, que ainda deve ser aprovado pelo Senado, a contratação de temporários e terceirizados também fica mais flexível e empresários e trabalhadores poderão negociar coletivos livremente.

