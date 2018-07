O PDT, partido do juiz aposentado Odilon de Oliveira, entrou com uma ação na justiça para barrar uma pesquisa de intenção de votos, mas teve o pedido indeferido. De acordo com a decisão do juiz Alexandre Pucci, todos os requistos previstos na Justiça Eleitoral foram cumpridos.

A decisão explica que a pesquisa trouxe as informações necessárias como metodologia e período de realização, plano amostral e ponderações quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível e econômico, área física, novel de confiança, margem de erro, entre outro.

Ainda segundo a decisão, em relação a nota fiscal “não é exigível, por ser contratante da pesquisa a própria empresa que a realizou”.

A pesquisa do Instituto Ranking , que tentaram proibir, mostra André Puccinelli com 27,17%, Reinaldo Azambuja com 26,08% e Odilon de Oliveira, em terceiro, com 24,58% das intenções de voto.