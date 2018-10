Reportagem do jornal Folha de São Paulo desta quinta-feira (18) apontou que, o PSL, partido do presidenciável Jair Bolsonaro usou as redes sociais, e principalmente o WhatsApp de forma “ilícita”.

O jornal afirma que empresários ligados a Bolsonaro pagaram o impulsionamento de mensagens contra o PT do candidato Fernando Haddad. O pacote de disparos em massa de mensagens fariam parte de uma operação difamatória para a próxima semana, antes da ida às urnas do eleitor no segundo turno.

O PDT, do candidato juiz Odilon de Oliveira, postulante ao governo de Mato Grosso do Sul, a nível nacional, prepara ação judicial pedindo a nulidade das eleições após as denúncias, afirmou Carlos Lupi, presidente nacional do partido.

“Estamos preparando uma ação. O departamento jurídico do PDT estuda a forma e o conteúdo da peça a ser apresentada ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), finalizou Lupi.