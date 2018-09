A juíza eleitoral Elizabete Anache recusou o pedido de tutela antecipada para suspender os atos de campanha solicitado após pedido de impugnação do registro de candidatura ao Senado de Delcidio do Amaral, do PTC, solicitado pela coligação de Reinaldo Azambuja e do Ministério Público Eleitoral.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (25) e segundo a assessoria jurídica de Delcidio não há nenhuma pendência de documentação junto ao Tribunal Regional Eleitoral (TER) e sua cassação será revertida pelo esvaziamento da motivação após a absolvição do ex-parlamentar no processo criminal.

“Apresentamos todos os documentos solicitados e minha candidatura segue. O que queriam era que eu não tivesse direito a usar o horário eleitoral. Logo eu, que tenho cinco segundos?”, questiona Delcidio sobre o tempo de propaganda eleitoral que seu partido tem para TV e rádio.

Para o candidato essa é uma importante vitória. “Já provei minha inocência no processo de obstrução de justiça e fui absolvido”, afirma sobre sua candidatura “aos 45 do segundo tempo com a cara e a coragem, com o chão para percorrer e um Mato Grosso do Sul para reconquistar”.