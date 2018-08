O senador Pedro Chaves (PRB), desistiu da sua candidatura ao Senado Federal.

Em nota divulgada nesta quarta-feira (15), Chaves diz que tomou a decisão após “após refletir sobre os caminhos do Estado”. “Tomei essa decisão junto a minha família e assessoria depois de analisar o cenário político nacional e regional”, escreveu.

A redação entrou em contato com o senador, mas ele está retornado de uma agenda no Paraguai e não pode atender as ligações. O PRB preferiu se manifestar em coletiva na tarde de hoje, para anunciar os próximos rumos do partido, a menos de 24 horas do prazo final do registro de candidatura.