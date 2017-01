O Senador Pedro Chaves (PSC-MS), recebeu nesta sexta-feira (06) em Campo Grande, a visita do ex-governador de Mato Grosso do Sul, André Puccinelli.

Durante a conversa, os dois avaliaram a conjuntura política e econômica do Mato Grosso e do Brasil. “Foi uma honra receber o ex-governador no meu escritório na capital. Foi uma conversa muito agradável, falamos um pouco sobre política e projetos para nosso estado” disse o senador.