O senador Pedro Chaves (PRB-MS) é o novo presidente da Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. O congressista foi relator da reforma do ensino médio que ocorreu em 2017 e assumiu o cargo na última terça-feira (4).

O senador fundou um dos maiores conglomerados educacionais do Brasil, o qual incluía, dentre outras, as instituições privadas, Universidade para o Desenvolvimento do Estado e Região do Pantanal (UNIDERP), Centro de Ensino Superior Prof. Plínio Mendes dos Santos (CESUP) e Moderna Associação Campo-grandense de Ensino (MACE).

Formado em economia pela Universidade de Campinas, Pedro Chaves possui curso de formação educacional universitária na Universidade de Michigan (USA) e é doutor Honoris Causa, pelo Centro Universitário de Brasília.

Como senador e vice-presidente da Comissão de Educação, Chaves relatou projetos fundamentais para a modernização da educação no país, como novo ensino médio, recursos para implementação de escolas de tempo integral e elaboração de novo currículo escolar, entre outras ações.